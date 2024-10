Um ônibus da linha 1950 derrapou e colidiu com um poste na Avenida Tito Fulgêncio, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (28/10). Devido à força do impacto, pelo menos três passageiros ficaram feridos, com suspeita de traumatismo craniano.





Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), dois homens, sendo um de 45 anos e outro de 27, sofreram cortes na cabeça, o primeiro com presença de sangramento abundante.

Uma mulher, de 57 anos, além da lesão na cabeça, informou que sentia dores nas pernas e nas costas. Todos estavam conscientes.





As vítimas foram socorridas e conduzidas para o Hospital Municipal de Contagem (HMC).

A corporação ainda informou que, segundo o motorista do coletivo, um carro teria feito uma manobra súbita de ré à sua frente e, por isso, não conseguiu frear com segurança devido à pouca distância e ao piso molhado. A conjunção de fatores levou à derrapagem do veículo, que se chocou contra o poste.





Não houve danos na estrutura do poste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia