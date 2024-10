De acordo com a Copasa, intermitência no abastecimento de água no bairro se deve a uma manutenção operacional na rede

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) divulgou nessa sexta-feira (25/10) um leilão de três imóveis de sua propriedade. Os lances poderão ser feitos das 8h de 18 de novembro até as 18h do dia 22 do mesmo mês, por meio do Sistema Eletrônico de Alienação, no site da Companhia (www.copasa.com.br).

Os três imóveis leiloados estão organizados em lotes:

O “Lote 01” é um terreno urbano de 3.309,50 m², situado na Rua Niquelina 1.222, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





O “Lote 02” é um terreno urbano de 900,00 m², na Rua Pedro Lessa 1599, Bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, no Vale do Rio doce.





Já o “Lote 03" é um prédio urbano com 749,94 m² de área construída, na Rua Dr. Santos 14, no Centro de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

Como participar

Podem participar do leilão todas as pessoas físicas ou jurídicas que realizarem cadastro pelo site da Copasa, obedecendo a todas as instruções nele contidas. Os interessados também poderão vistoriar os imóveis oferecidos.

A visita deverá ser agendada por meio do e-mail: comissaodealienacaodeimoveis@copasa.com.br, com no mínimo cinco dias úteis de antecedência do início da sessão.

Segundo a companhia, assim que declarado o vencedor, o lance ofertado equivalerá a uma proposta firme e irrevogável de compra.

O comprador então, a título de garantia, deverá efetuar o pagamento de 5% referente ao valor do lance, dentro de 48 horas, após finalizada a etapa de recursos. O pagamento do valor integral do lance, acrescido do valor de 6% (referente aos custos para transferência de propriedade previstos no edital) deverá ser pago no prazo máximo de 60 dias.

O edital de Alienação Administrativa encontra-se no site da Copasa (www.copasa.com.br/Alienação de Bens/Leilão Virtual/Leilão 0016/2024 - Imóveis).

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Comissão de Alienação de Imóveis pelo mesmo e-mail.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata