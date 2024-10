Um casal foi encontrado morto na zona rural de Cascalho Rico na noite desse sábado (26/10). O que chamou a atenção no caso foi a falta de sinais de arrombamento da casa das vítimas.

Um amigo do casal que foi visitá-los descobriu os corpos. Osires Sérgio dos Reis, de 60 anos, e Luciene da Silva Aparecida Borges, de 52, tinham vários ferimentos que podem ter sido feitos com uma faca.

Do local foi roubado o aparelho DVR, que faz as gravações de câmeras de segurança, e os aparelhos celulares do casal.

O fato da casa não ter sinais de que foi violada, indica que o criminoso ou grupo de criminosos conheciam as vítimas e sabiam de sua rotina, para terem acesso à residência.

Mas como não há nenhuma pista concreta ainda sobre a identidade dos invasores, nenhuma hipótese é descartada.

Também não há informações sobre possível motivação dos homicídios. Amigos e familiares não souberam dizer se o casal estava sendo ameaçado ou tinha desavenças graves.