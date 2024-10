A Polícia Penal prendeu uma mulher que tentou levar uma porção de maconha para o marido dentro do presídio de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse domingo (27/10). A droga estava em um pequeno pacote inserido na vagina dela.





Era dia de visita, e a mulher de 19 anos passou pelo scanner corporal quando entrava na unidade prisional Sebastião Satiro. Um corpo estranho chamou a atenção da polícia durante a verificação, e ela foi chamada a se explicar.



Pressionada, ela confessou que estava com a porção da droga no corpo. A jovem retirou a maconha e a entregou aos policiais. E confessou que levava o invólucro para entregar ao marido, que cumpre pena no presídio.

Presa em flagrante por tráfico de drogas, a mulher foi levada para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas, e a droga foi apreendida.

