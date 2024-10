Crime bárbaro ocorreu no Centro de Nova Porteirinha

Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante em Nova Porteirinha, Região Norte de Minas Gerais, suspeita de ser responsável pela morte da própria mãe, de 86 anos, com golpes de pauladas na cabeça. O crime bárbaro ocorreu na madrugada desse domingo (27/7).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A suspeita foi presa pela Polícia Militar (PMMG) na noite do mesmo dia, quando o caso chegou ao conhecimento das autoridades. Ela foi encaminhada para a delegacia de plantão da Policia Civil (PCMG) em Janaúba (separada de Nova Porteirinha pelo Rio Gorutuba). A vítima foi identificada como Maria Pereira de Sena.





Ainda não se sabe o motivo do crime, ocorrido no Centro de Nova Porteirinha (cidade de 6.706 habitantes). Mas, conforme informações de testemunhas, a autora teria apresentado um quadro de distúrbio mental por depressão.

Mãe e filha moravam na mesma casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) esteve no local e constatou a morte da idosa, que teve ferimentos na cabeça, principalmente no rosto.