Um caso intrigante mobiliza as polícias Civil e Militar de Muriaé, na Zona da Mata mineira. Um homem, de 40 anos, foi morto por suspeita de linchamento dentro de um condomínio. Um suspeito do crime, identificado pelo apelido de “Bimbinha”, de 26 anos, foi preso.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (24/4). Uma informação que circula nas redes sociais dos moradores do condomínio pode ter sido a causa do assassinato. Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da PM, o comentário geral era de que a vítima batia em sua mulher e nos filhos e, que por isso, teria sido linchado.

Essa informação, no entanto, é desmentida pela esposa da vítima, que garantiu aos policiais nunca ter sido agredida pelo marido e muito menos seus filhos.

O crime

Policiais militares faziam a roda nas proximidades do condomínio, quando foram alertados por um morador, de que uma pessoa, moradora do local, estaria sendo agredida em uma das ruas.

Os policiais foram até o local e encontraram a vítima caída, com ferimentos na cabeça, e muito sangue à sua volta, mas ainda com vida. O homem disse aos policiais que tinha sido agredido por uma pessoa, dando a descrição e o apelido de Bimbinha.

Uma outra viatura abordou Bimbinha na saída do condomínio. Ele estava de motocicleta e disse aos policiais que havia um homem sendo agredido em uma das ruas. No entanto, os militares desconfiaram das afirmações do homem e o obrigaram a ir junto com eles ao local da agressão, onde ele acabou sendo desmascarado.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital São Paulo, mas morreu em função dos graves ferimentos.

Detalhes do crime

Diante dos fatos, os policiais militares foram até a casa da vítima. Encontraram o portão e a porta da casa aberta. Lá dentro, na sala, marcas de sangue no sofá, chão e parede.

Encontraram, também, a mulher da vítima. Ela contou que sua casa tinha sido invadida por várias pessoas, que passaram a agredir seu marido. Ela, então, pegou os filhos e correu para um dos quartos, se trancando. Seriam, segundo ela, cerca de 20h30.

Pouco tempo depois, ainda segundo a mulher, houve uma segunda invasão, e, dessa vez, arrastaram o marido dela para fora da casa. Os policiais encontraram dois pedaços de madeira, um dentro da casa e outro na rua, ambos ensanguentados.

“Bimbinha”, o principal suspeito do crime, foi levado para a Delegacia de Plantão de Muriaé e encaminhado, em seguida, para a Divisão de Homicídios. A Polícia Civil vai investigar as reais motivações e a autoria do crime.