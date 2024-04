Um adolescente, de 17 anos, conhecido como Jabolé, foi morto a tiros durante uma abordagem policial no bairro Primeiro de Maio, região Norte de Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira (24/4).

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região denunciaram que o jovem estava armado na entrada do beco Ladainha e abordava pessoas que passavam pela região.

A Polícia Militar foi até o local e flagrou o adolescente com uma arma na mão, um coldre de saque rápido e uma pochete. Os militares cercaram o adolescente e deram ordem para ele soltar a arma, o que não foi obedecido.

O boletim de ocorrência ainda narra que o jovem iniciou um movimento de direcionar a arma aos militares, que rebateram e atiraram contra o adolescente. A guarnição socorreu o jovem para o Hospital Risoleta Neves, mas ele morreu pouco depois da abordagem.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o jovem é conhecido no meio policial pela prática de crimes no bairro Primeiro de Maio e por fazer parte de uma organização criminosa da região. Há guerra entre as gangues do “Troca Égua” e “Do Miolo”, que disputam a tomada de território e controle do tráfico de drogas.

A arma usada pelo rapaz foi apreendida. Na pochete, a polícia encontrou dois carregadores de pistola e diversas munições, além de R$ 14, microtubos de cocaína, um celular, porções de maconha e haxixe.

O adolescente tem diversas passagens por ameaças e agressões. Apenas em 2023, ele é apontado como autor em dez registros policiais. Ele é ainda alvo de denúncias via 181.

O caso é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar. A perícia foi acionada e a Polícia Civil irá investigar a ocorrência.