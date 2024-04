Dois homens, de 37 e 46 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (24/4), no bairro Vila São João Batista, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que a dupla estava vendendo drogas em uma rua da região e militares foram até o local para fazer a abordagem.

A dupla tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi cercada. Com o homem de 46 anos, a PM encontrou quatro papelotes de cocaína e R$ 50 em notas trocadas. Com o homem de 37 anos, a polícia recolheu uma bucha de maconha e R$ 125.

O suspeito de 37 anos ainda indicou a casa onde mora. Os policiais foram até a residência e fizeram contato com o irmão do homem, que mostrou o quarto do suspeito. Lá dentro, os militares localizaram 450 pinos de cocaína.

O homem informou que estava guardando as drogas para traficantes da região.

Ao todo, a polícia apreendeu 450 pinos de cocaína, R$ 445, quatro papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

A dupla foi detida e encaminhada para a Central de Constatação de Drogas.