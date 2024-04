Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Federal na tarde desta quarta-feira (24/4) em São Gonçalo do Abaeté, no Noroeste de Minas, por adquirir notas de dinheiro falso em casa. A prisão em flagrante aconteceu no momento em que ele recebia a encomenda postal.



A PF diz que recebeu informações do envio de uma remessa suspeita para o endereço do suspeito. Com isso, os policiais federais passaram a monitorar o local e flagraram o momento em que ele recebia um envelope, aberto na presença do homem.

As autoridades identificaram 10 notas de R$ 100 com indícios de falsidade. “O preso poderá responder pelo crime de moeda falsa, cuja pena é de até 12 anos de reclusão e não é possível o arbitramento de fiança”, disse a PF por meio de sua assessoria.

Após a formalização da prisão em flagrante, o homem foi indiciado e, em seguida, encaminhado a um presídio estadual em Patos de Minas.