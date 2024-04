O guarda municipal Denilson Luiz de Souza, de 52 anos, e a cadela dele, Bella, de 10, ficaram feridos durante o ataque de um cachorro da raça pitbull em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O animal entrou na garagem do imóvel onde o homem reside, no Bairro Progresso, no início da manhã desta quarta-feira (24/4).



Uma câmera de monitoramento registra quando o portão eletrônico começa a fechar, logo após um prestador de serviço — que estava na casa para realizar o conserto de um fogão — deixar o imóvel. O pitbull, então, invadiu a garagem e avançou sobre Bella. O profissional percebe o que aconteceu, volta, mas fica sem reação. Veja o vídeo:

Depois, o tutor sai do interior da casa, quando aparece nas imagens tentando interromper o ataque contra a cadela. Denilson cai no chão e, por um momento, consegue separar os animais, mas o pitbull novamente ataca a cadela, que fica em segurança somente quando um dos vizinhos aparece e ajuda a conter o cachorro.

Até o fechamento da reportagem, o tutor do pitbull, que estava com uma coleira, não havia aparecido, afirma Denilson ao Estado de Minas. “Coloquei ele amarrado aqui na frente de casa. A prefeitura falou que não tem como recolher. Então, liguei para o Corpo de Bombeiros. Eles registraram a ocorrência, mas disseram que não tem lugar para levar o animal. Estou abalado com tudo isso, cansado, sentindo dor. Estou com as duas mãos bem machucadas, além de ferimentos no ombro e na perna”, relata.

Apesar do ferimentos, cadela já teve alta de clínica veterinária Arquivo pessoal

Machucada, a cadela foi levada a um veterinário. O animal, porém, já teve alta às 18h, pois os ferimentos foram superficiais. Denilson deu entrada no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde foi medicado e liberado.

Em nota, o Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora diz que “enfrenta dificuldades quanto à destinação do animal em ocorrências dessa natureza”. Conforme a corporação, os órgãos municipais não estão aceitando cachorros desse porte e raça.



“O CBMMG não dispõe de abrigo para cães, profissionais veterinários ou qualquer estrutura que possa amparar cães sadios ou doentes. Além disso, não conseguimos realizar a guarda dos cães em quartéis do Corpo de Bombeiros. Já com relação ao recolhimento, destinação e abrigo de animais abandonados no nosso município, existe um processo judicial que ainda não possui uma decisão definitiva e tramita na Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Juiz de Fora”, explica a corporação.



A reportagem entrou em contato da Prefeitura de Juiz de Fora, responsável pelo Canil Municipal, e aguarda retorno.