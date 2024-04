Após a morte de um cachorro da raça golden retriever, de 4 anos, nessa segunda-feira (22/4), a Gol Linhas Aéreas suspendeu a venda do serviço de transporte de pets por um mês em viagens realizadas no porão dos aviões.

O prazo de 30 dias foi estabelecido em função das investigações sobre a morte do cão Joca. O cachorro deveria estar no mesmo voo do tutor - de Guarulhos (SP) para Sinop (MT) -, mas, por um erro de logística da Gollog, empresa que pertence à Gol, foi enviado para Fortaleza (CE). Ao ser levado novamente para Guarulhos, Joca foi encontrado morto.

No comunicado, a Gol informou ainda que quem contratou transporte de animais entre 24 de abril e 23 de maio por meio de serviços que estão com restrição poderão optar por restituição total do valor, inclusive da sua passagem.

Morte do cachorro

Após desembarcar em Sinop, o tutor, João Fantazzini, foi notificado do erro e optou por voltar a Guarulhos para reencontrar o pet. Porém, quando chegou foi informado da morte de Joca. A família de João acusa a empresa de não ter prestado os cuidados necessários ao animal. A Gol afirma que acompanhou Joca em todo o trajeto e que o falecimento foi em São Paulo, depois do retorno.

“Chegando em Fortaleza, eles [Gol], deixaram o cachorro no sol na pista dentro da caixa. Nosso Joca chegou em SP e deram a notícia de que ele estava morto! Lamentável, Joca era um cachorro de apoio emocional. [...] Por um erro, acabou com nossa família! Nada vai trazer o nosso Joca de volta”, contou Giovanna Fantazzini, irmã do tutor do Joca.

