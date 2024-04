Atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de dengue continua no hospital de campanha em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai manter os atendimentos de pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e zika em unidades exclusivas. A estratégia faz parte do Plano de Enfrentamento às Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta terça-feira (23/4), a capital registrou mais três mortes por dengue. Conforme balanço divulgado pela administração municipal, em 2024, 34 óbitos pela doença já foram confirmados.

Na tentativa de desafogar o sistema de saúde da capital, desde o início da epidemia das arboviroses, a PBH mantém os 152 centros de saúde funcionando 12 horas por dia. Devem procurar as unidades da rede SUS-BH as pessoas que apresentarem sintomas como febre, dores no corpo ou dor de cabeça (especialmente atrás dos olhos) e manchas vermelhas na pele.

"A Secretaria Municipal de Saúde monitora diariamente os dados epidemiológicos e assistenciais da capital, e, se necessário, novas unidades podem ser imediatamente reabertas", enfatiza a pasta.

Além dos postos de saúde, os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs) também seguem em funcionamento, abrindo diariamente. As unidades do Hospital Odilon Behrens e Oeste estão com o horário de funcionamento ampliado, prestando assistência 24 horas por dia, assim como o Hospital de Campanha, localizado na UPA Norte. Já o CAA Barreiro e Venda Nova ficam abertos das 7h às 22h.

O funcionamento dos hospitais temporários também foi mantido. Os equipamentos ficam em Venda Nova, na Região Norte, e no Alto Barroca, na Oeste. Os atendimentos são feitos das 7h às 22h.

Teleconsultas

Como parte das ações assistenciais, a prefeitura segue oferecendo teleconsultas para pessoas, a partir de um ano de idade, com sintomas de arboviroses. Para realizar a consulta on-line é necessário que o usuário seja referenciado em um centro de saúde. Caso o cidadão não tenha cadastro, ele deverá procurar a unidade de referência para realizar esse processo.

Após ser referenciado, o cidadão deve agendar a consulta. Depois de confirmar o cadastro, o paciente acessa o site e escolhe a data e horário, dentro da disponibilidade apresentada. Próximo à marcação, o usuário entrará novamente no sistema com o CPF e data de nascimento e terá acesso.