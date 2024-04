Belo Horizonte registrou mais três mortes por dengue nos últimos quatro dias, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira (23/4). O número de óbitos na capital em 2024 chega a 34 e se iguala ao total de mortes de 2019.

O número de casos confirmados chega a 39.710 até a divulgação do último levantamento. Em quatro dias, foram registradas 1.482 novas confirmações.

A Região Centro-Sul lidera o número de registros confirmados em BH, com 8.919 casos no ano. Em seguida, fica o Barreiro, com 6.066 confirmações. A Região Oeste também tem um número de casos considerável, de 5.149.

As demais regionais ultrapassam os dois mil casos, exceto a Região da Pampulha, que contabiliza 972 casos, com menor incidência até hoje.

Em relação aos casos suspeitos, o número chega a 108.239. No último balanço, divulgado na sexta-feira (19/4), havia 105.275 suspeitas registradas para a doença. O número significa um aumento de quase 3 mil novos casos suspeitos (2.964).

Outras arboviroses

Neste ano, também foram confirmados, ainda, 2.905 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte. Três mortes pela doença foram registradas.

Nove casos de zika foram notificados na capital, mas nenhum confirmado até a divulgação do último balanço da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).