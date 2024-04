Uma adolescente, de 17 anos, denunciou o ex-companheiro, de 21, para a Polícia Militar (PM) de Uberaba por estupro. O crime, segundo ela, ocorreu na madrugada d segunda-feira (22/4). O suspeito, que tem passagens policiais por tráfico de drogas e furto, não foi localizado.



Inicialmente, a jovem contou que foi até a casa do ex para levar a filha deles, de 1 ano, e receber a pensão de R$ 400. Ao chegar lá, o homem sugeriu que eles fossem até o quarto, alegando que tinha uma surpresa para ela. Ao entrar, ela disse que haviam chocolates, balões em formato de coração e fotos do casal.





O homem, então, teria pedido para eles reatarem o relacionamento, mas segundo a jovem, ela negou essa possibilidade por três vezes e começou a chorar. Nesse momento, o suspeito forçou a vítima a ter relações sexuais com ele.



A adolescente também afirmou à PM de Uberaba que o homem trancou a filha deles do lado de fora do quarto e, em seguida, ordenou que ela tirasse a roupa. Por medo, a jovem disse que fez o que ele pediu e foi forçada a ter relações sexuais contra a sua vontade.

Também consta no registro policial que durante o estupro, a filha do casal teria ficado batendo na porta e chorando do lado de fora do quarto.



Ainda conforme a adolescente, o ex-companheiro é ciumento, possessivo, faz uso recorrente de álcool e drogas e não aceita o fim do relacionamento, ocorrido há um mês.



A adolescente recebeu atendimento médico no Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde foi constatado um ferimento na região genital.