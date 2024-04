Um homem, de 33 anos, foi preso pela segunda vez suspeito de estuprar a filha, de 13 anos, O investigado foi localizado em um hotel na cidade de Itaúna, região Centro-Oeste de Minas. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nessa quinta-feira (18/4).

Segundo a Polícia Civil, o homem chegou a ser preso em fevereiro de 2023, quando foi denunciado por abusar da filha no bairro Jardim Leblon, Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Com a denúncia, a Polícia Civil iniciou a investigação pela equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). “Trata-se de um caso gravíssimo que, segundo consta nos autos, a mãe acordou de madrugada e ao passar pelo corredor da casa viu o próprio marido acariciando as partes íntimas da filha e também se masturbando”, relatou a delegada Larissa Mayerhofer.

A delegada responsável pelo inquérito completa que a mãe da menina ficou com medo, esperou o dia amanhecer, levou a filha ao hospital para ser medicada e acionou a polícia. Na ocasião, em fevereiro de 2023, o suspeito foi preso em flagrante e tentou corromper os policiais.



“Durante a abordagem, ele ofereceu uma arma de fogo em troca da liberdade”, destaca Mayerhofer. Ainda, de acordo com a delegada, o homem ficou preso até o mês de maio depois que a mãe e a filha, ouvidas em juízo, mudaram a versão do crime e negaram as acusações iniciais.

“Considerando a extensa ficha criminal do investigado, envolvido em tráfico de drogas e arma de fogo, e que as vítimas estavam sendo coagidas, foi possível representar pela prisão preventiva, mandado concedido pela Justiça e cumprido pela equipe da Depca com o apoio dos policiais civis lotados em Itaúna”.