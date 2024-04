Um homem, de 32 anos de idade, foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana. O crime aconteceu nessa quinta-feira (18/4).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava na parte interna da loja quando um carro Renault Duster branco parou próximo ao local, um indivíduo desembarcou e entrou atirando. A vítima tentou correr, mas foi baleada e morreu dentro do bar.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação do suspeito. A perícia recolheu 13 estojos de calibre 9 mm no local. A vítima foi baleada no rosto, tórax e lombar. O corpo foi encaminhado para o IML.

O dono do bar, de 21 anos, foi baleado na região do quadríceps. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem e passa bem.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima tem envolvimento com organização criminosa na Vila da Paz, além de passagens por tráfico de drogas, porte ilegal, uso e consumo de drogas e homicídio.

Os suspeitos do crime foram apontados como moradores da Vila Joana D'Arc. A PM acredita que o homicídio foi motivado por um acerto de contas. Ninguém foi preso.