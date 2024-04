Um homem de 43 anos foi assassinado a tiros em frente a um bar no município de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (17/4), no início da tarde, pela Polícia Militar (PM). Uma discussão sobre política teria motivado a execução. O suspeito, outro homem, de 44, foi preso.



A PM recebeu um chamado informando que um indivíduo havia efetuado disparos de arma de fogo em frente ao estabelecimento comercial situado no Bairro Rondon Pacheco. Quando os militares chegaram ao local, uma ambulância do município já prestava os primeiros atendimentos à vítima, que foi socorrida com vida, mas veio a óbito no hospital.

Os militares identificaram o endereço do suspeito e foram até a casa dele, mas ele não foi encontrado. Durante buscas nas imediações, os policiais acharam o carro utilizado na fuga estacionado nas proximidades de uma região de mata.



A uma longa distância, a PM identificou que alguém estava se movimentando entre a vegetação e iniciou a aproximação, quando foi alvo de tiros. Os policiais, então, revidaram e mandaram o homem levantar as mãos, momento em que foi capturado. Ninguém ficou ferido.

Após ser preso, ele disse que, quando chegou ao bar, a vítima já estava lá. Segundo conta, os dois iniciaram uma conversa, que evoluiu para uma discussão sobre política. Exaltado, o suspeito foi até seu carro e pegou uma arma de fogo. O outro homem, ainda de acordo com essa versão, estava com uma faca. A vítima foi atingida com dois disparos.



A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Caratinga. O veículo e celular do suspeito foram apreendidos. A polícia não localizou a arma de fogo.