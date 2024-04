Um homem, de 29 anos, foi preso após esfaquear uma mulher, de 57, e correr nu pelas ruas do bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (18). A vítima foi levada para o Hospital João XXIII, onde está internada no Centro de Terapia Intensivo (CTI).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi flagrado correndo nu e ensanguentado pelas ruas. A PM foi acionada e conseguiu contê-lo. Durante a abordagem, duas pessoas contaram aos militares que tiveram seus veículos danificados pelo homem, após ele dar cabeçadas nos vidros, quebrando um deles.

Em uma suspeita de surto, o rapaz teria saído de um apartamento, onde esfaqueou a mulher. Ela estava deitada e ensanguentada no chão da sala do imóvel, com traumas no rosto e uma facada nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital.

Aos policiais, o suspeito disse que não se lembrava de tudo que aconteceu, apenas de alguns momentos da agressão contra a mulher. Ainda segundo o homem, ele teria tentado cortar o próprio pescoço com uma faca e não faz uso de drogas ou medicamentos.

O suspeito também foi levado para o Hospital João XXIII, onde ficou internado sob escolta policial.