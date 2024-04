Um adolescente, de 15 anos, foi morto esfaqueado por um colega de escola em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, nessa quarta-feira (17/4).





De acordo com a Polícia Militar, os dois jovens já estavam em atrito. A vítima estaria ameaçando o suspeito do crime, que havia terminado um relacionamento com uma amiga do colega que viria a ser assassinado. O término do namoro gerou uma série de farpas entre eles.

Na saída da escola, nessa quarta, os dois começaram a discutir. O bate-boca virou agressão, até que o suspeito sacou uma faca e acertou a vítima. A facada foi desferida no abdômen. O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros, mas a vítima morreu.





Ao ser encontrado pelos policiais, o adolescente confessou o crime e contou toda a história. Ele foi apreendido e levado para a delegacia. A Polícia Civil vai investigar o caso.