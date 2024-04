Um lavrador foi condenado a 16 anos de prisão por tentar matar a madrasta no distrito de Córrego Grande, zona rural do município Espera Feliz, na Zona da Mata, em Minas Gerais, informou o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta quinta-feira (18/4). A data da sentença não foi informada.



O crime aconteceu em setembro de 2018, quando ambos moravam com o pai do agressor em uma das casas da fazenda em que todos trabalhavam. “No fim da tarde, houve uma discussão familiar entre os dois envolvidos. À noite, o agressor teria se aproveitado de que a madrasta assistia à televisão para desferir um golpe violento de facão na cabeça dela”, explica o MPMG. O enteado fugiu sem prestar socorro.

A mulher se arrastou até o banheiro, onde um colega de trabalho de ambos tomava banho, e pediu ajuda. Ela foi levada ao hospital pelo patrão e dono da fazenda. A madrasta do agressor perdeu parte da força e dos movimentos no lado direto do corpo, afetando especificamente o braço, o punho e a mão. As idades da vítima e do agressor não foram informadas.

Para fixar a pena, a Justiça considerou como agravantes o emprego de meio cruel e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A tese de feminicídio foi baseada no fato de o acusado ter agido contra a vítima em função de ela ser do gênero feminino. A motivação para o crime, no entanto, também não foi informada pelo MP.