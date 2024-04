Uma reunião entre a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (AMIG) e a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF/MG), realizada nessa quarta-feira (17), definiu ações conjuntas para resolver problemas nas BRs 040 e 356.

Os graves problemas enfrentados pelos usuários das vias, devido ao grande fluxo de carretas de minério, foi pauta do encontro, junto das propostas que o Grupo de Trabalho (GT), instituído pelo Ministério Público, tem colocado na mesa para garantir a segurança dos motoristas das rodovias.

No encontro, ficou acordado que a PRF/MG irá elaborar um Termo de Cooperação com ações de curto prazo para atuar em conjunto com as prefeituras e aumentar a fiscalização nas BRs 040 e 356.

Para Fábio Henrique Silva Jardim, superintendente da PRF/MG, a atividade mineradora cresce a cada dia no país e é preciso ter contrapartidas de responsabilidade das empresas e uma maior fiscalização.

“Essa é a nossa função constitucional e com as prefeituras, estamos traçando alguns objetivos em comum para podermos, juntos, mudar a realidade dessas rodovias e possamos trazer mais segurança e regularidade no trabalho feito pelas mineradoras”, disse.

Já o consultor institucional e econômico da AMIG, Waldir Salvador, pontuou que é senso comum entre as prefeituras que participaram da reunião, seus representantes e a PRF/MG que os licenciamentos ambientais devem exigir contrapartidas para as rodovias.

“Além disso, as mineradoras devem ter uma conduta muito mais responsável do que elas têm atualmente. As grandes empresas do setor compram minério das pequenas e, muitas vezes, não exigem uma contrapartida de um transporte adequado e protegido da mercadoria, lavagem dos veículos ao sair das minas e uma condução segura dos motoristas, com descanso programado e controle de velocidade. É preciso ter mais responsabilidade e compromisso por parte das mineradoras”, ressaltou Waldir Salvador.

O prefeito de Itabirito salientou a insegurança das prefeituras com a nova concessionária e reforçou a importância de se executar ações de curto prazo.

“Nas conversas com o Ministério Público, dispomos o que realmente precisamos fazer para retirar o fluxo de carretas nas BRs 0 40 e 356. São, em média, 156 mortes por ano nos trechos, além dos danos diários com congestionamento”, pontuou Orlando.

A proposta apresentada pela AMIG sugere transferir o fluxo de carretas de minério das duas BRs para estradas alternativas, que já existem, mas não são asfaltadas, em trechos que ligam a MG-030 e a ITA-330, que passam pelo município de Itabirito, na região Central.

Segundo Orlando, o projeto irá reduzir a circulação de até 1500 carretas de minério das BRs 040 e 356. “Queremos evitar acidentes e perdas de vida. Fomos muito bem recebidos e agradecemos à superintendência da PRF/MG. Tenho certeza de que a pauta foi positiva e que vamos conseguir avançar e trazer resoluções urgentes para as BRs 040 e 356”, finalizou.