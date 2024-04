A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva após recalcular a previsão, e o volume pluviométrico deve ser o dobro do esperado. O alerta é válido até às 8h desta sexta-feira (19/4).

Inicialmente, a previsão era de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos de até 60 km/h. No entanto, às 15h09 desta quinta-feira (18), o alerta foi atualizado devido aos registros de chuva e a tendência para o restante do dia.

Ainda válido até a manhã de sexta, o alerta agora prevê o acréscimo do volume de 20 a 30 mm em relação ao alerta anterior, totalizando 40 a 60 mm. De acordo com a Defesa Civil, o motivo da mudança de estimativa foi a frente fria que se aproxima da capital, se desloca pelo oceano, e favorece o desenvolvimento e atuação de áreas de instabilidade e ocorrência de chuva.

A forte chuva da tarde desta quinta (18) alagou trechos do Anel Rodoviário. A inundação invadiu a Região da Pampulha, complicando o fluxo de carros próximos ao shopping Del Rey, em BH. A força das águas também complicou o trânsito de várias outras regiões, chove em ao menos 8 delas, ainda segundo as autoridades.

As Regiões Oeste, Pampulha, Leste e Nordeste estão sendo atingidas por chuvas de 2,6 mm a 5mm/5 min, na Região Norte, as chuvas são moderadas, com intensidade de 1,1mm a 2,5mm/5 min. Já as Regiões Centro-Sul e Noroeste estão sendo atingidas por chuvas de intensidade extremamente forte, com volume maior que 5mm/5 min. De acordo com a Defesa Civil, cinco regionais já superaram a média histórica para todo o mês.

Veja as recomendações durante as chuvas

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Previsão para esta sexta-feira (19/4)

De acordo com a Defesa Civil, nesta sexta (19), o dia será de céu nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais.

Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 18 °C e a máxima de 28 ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos