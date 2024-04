Um casal é investigado pela Polícia Civil suspeito de vender animais silvestres e exóticos em um estabelecimento comercial em Belo Horizonte. A instituição cumpriu nessa quarta-feira mandados nas residências dos envolvidos. Uma tartaruga, dois hedgehogs (ouriço pigmeu africano), uma arraia grande e duas aves da espécie Ring Neck foram encontrados e apreendidos.

As investigações tiveram início após a equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Contra a Fauna receber uma denúncia de possível venda ilegal de animais por uma empresa, localizada no bairro Lindéia, na região do Barreiro, que tinha como atividade principal a venda de materiais para aquarismo e peixes ornamentais.

No local, a vendedora e esposa do proprietário mantinha a tartaruga, os hedgehogs e a arraia grande na loja para serem comercializados. Aos policiais, os investigados informaram que tinham nota fiscal da arraia, mas dos demais animais, não. Na casa do casal, ainda foram localizadas as duas aves da espécie Ring Neck anilhadas.

Os suspeitos informaram que não tinham autorização para possuir os animais, sendo a tartaruga e os hedgehogs sendo encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Os demais foram deixados sob fiel depositário até a apresentação da documentação.