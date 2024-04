Um empresário de 52 anos foi condenado a 27 anos e seis meses de prisão por abusar sexualmente da sobrinha, que na época das violações tinha entre 12 e 13 anos. O homem, que está foragido há dois meses, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (16/4) de abril, 13 anos depois que os abusos aconteceram.

Segundo denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime aconteceu entre julho de 2011 e janeiro de 2012. De acordo com a Promotoria, o empresário, que trabalha no ramo da construção civil, ofereceu à sobrinha R$ 100 mil para que ela mudasse o depoimento. Segundo o MPMG, a defesa do condenado também tentou descredibilizar e silenciar a vítima.

O homem foi denunciado pelos crimes de conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos e por estupro de vulnerável como crime hediondo. A prisão preventiva dele também foi decretada, mas não pode ser concretizada porque o empresário está foragido. Como a decisão foi tomada pela 1ª instância da Justiça de Minas, ainda cabe recurso.

