As Regiões Centro-Sul e Noroeste estão sendo atingidas por chuvas de intensidade extremamente forte, com volume maior que 5mm/5 min, nesta quinta-feira (18). No início da tarde, a regional Oeste também registrava chuvas com intensidade máxima.

De acordo com atualização emitida pela Defesa Civil às 15h25, a única regional de Belo Horizonte que não registra chuvas no momento é Venda Nova.



Já as Regiões Oeste, Pampulha, Leste e Nordeste estão sendo atingidas por chuvas fortes, ou seja, com intensidade de 2,6 mm a 5mm/ 5 min. Na Região Norte, as chuvas são moderadas, com intensidade de 1,1mm a 2,5mm/5 min.



No Barreiro, as chuvas no momento são fracas, no entanto, no início da tarde, por volta de 14h30, a região também foi atingida por chuvas extremamente fortes. Imagens nas mídias sociais registram ruas da regional com correntezas de água.