Um homem, de 32 anos, suspeito de cometer um feminicídio contra a ex-companheira, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em Ponte Nova, na Zona da Mata.

O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (17/4), no Bairro Triângulo, naquela cidade. Testemunhas contaram que o suspeito chegou à residência da vítima, de 36 anos, sob efeito de drogas.

Ele iniciou uma discussão com a ex sobre os cuidados com a filha que tem deficiência. Nesse momento, o homem sacou um revólver calibre 32 e efetuou dois disparos, que atingiram o tórax e o braço da mulher.

A vítima não resistiu aos ferimentos. Com o autor, os policiais encontraram a arma utilizada no crime, além de munições. Ele foi preso e conduzido à delegacia de Ponte Nova.

Testemunhas relataram aos policiais que o autor tentou atirar antes na mulher, mas outra mulher tentou impedir o crime. A criança fica agora sob os cuidados de familiares da vítima.