Adolescente atira em outro por ciúmes da ex

Um adolescente foi baleado na manhã desta quinta-feira (18) em uma escola pública de Igaci, cidade no interior de Alagoas.





O autor do disparo é um aluno de 16 anos. O adolescente decidiu atirar no colega porque ele estaria namorando sua ex, segundo a Polícia Civil.

Ele foi apreendido e está sendo ouvido na delegacia. O caso aconteceu na Escola Estadual Coité das Pinhas por volta das 7h30.





A vítima foi socorrida em estado grave. O UOL tenta contato com a Polícia Militar e a Secretaria Estadual da Educação de Alagoas.