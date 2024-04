Um idoso de 63 anos foi esfaqueado pelas costas em São João del-Rei, na Região Central de Minas Gerais, depois de ter passado uma "cantada" em uma adolescente, que não teve a idade informada pela polícia. O homem estava deitado na cama em seu quarto, quando teve a casa invadida. Conforme a Polícia Militar, são suspeitos de participar do ataque ao idoso uma jovem de 16 anos; uma mulher, de 23; e um homem, de 27. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (12/4). O grupo arrombou o portão da garagem para conseguir ter acesso ao interior do imóvel, situado no Bairro Caieiras.

A suspeita de 23 anos é apontada no registro da ocorrência como “familiar” da jovem de 16, que teria aplicado o golpe com uma faca nas costas do idoso e, depois, descartado a roupa da vítima suja de sangue em um lote nas proximidades. De acordo com o boletim de ocorrência, que registrou o caso como assédio sexual, a adolescente de 16 anos foi motivada a cometer o crime depois de o idoso ter “cantado” uma outra garota de sua família, também menor de idade. O grau de parentesco não foi especificado.

Testemunhas relataram à PM que viram o suspeito de 27 anos limpando as mãos, que estavam sujas de sangue. Até o fechamento desta publicação ninguém havia sido preso. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.