Um homem de 40 anos matou a ex-companheira, de 36, e, na sequência, tirou a própria vida. O caso aconteceu na noite deste domingo (14/4), em Olímpio Noronha, na região Sul de Minas. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados para atender um acidente de trânsito. Ao chegarem no local, os agentes perceberam que o homem estava deitado e com sangramento intenso na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou o homem para o hospital de Lambari. Ele não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade. Dentro do carro do suspeito foi encontrado um revólver calibre 32, com dois cartuchos deflagrados, e uma faca de aproximadamente 20 centímetros.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que a mulher havia sido encontrada morta pela prima na casa dela. Os militares foram até o local e encontraram o corpo da vítima na entrada da casa.

Segundo a prima da mulher, ela manteve um relacionamento por alguns anos com o suspeito, mas ambos já haviam terminado. Recentemente, o homem passou a ameaçá-la, mas ela não registrou um boletim de ocorrência, pois achava que ele não teria coragem de fazer nada contra ela.

Em consulta no sistema, não havia nenhum registro criminal em nome dos dois. A perícia da Polícia Civil foi acionada nos dois locais. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML).