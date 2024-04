As equipes de acolhida e segurança do Santuário ajudaram a deter o homem até a chegada da polícia

Um homem de 36 anos acabou preso, nesse domingo (14/4) suspeito de importunação sexual no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Uma mulher, de 32 anos, o flagrou observando-a por cima de uma divisória enquanto utilizava o banheiro feminino. O caso aconteceu durante a celebração de uma missa.



De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima disse que, ao notar a presença do homem, começou a gritar. Ele tentou fugir por uma janela, contudo, outras pessoas que estavam no local o seguraram.



Ainda conforme a polícia, o suspeito coleciona várias passagens, uma delas por estupro de vulnerável. Há também de ameaça, dano, furto e desobediência.





Acolhimento da vítima





Em nota, a Diocese de Divinópolis informou que a equipe de acolhida e segurança imobilizou o suspeito até a chegada da Polícia Militar para os devidos trâmites legais.



“O Santuário possui uma equipe de acolhida e segurança e continuará exercendo seus trabalhos para cuidar de todos os fiéis que vêm prestar culto a Deus e a Virgem Maria", afirmou.



O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil onde teve a prisão ratificada.