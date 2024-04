A Justiça Militar decretou, no último sábado (13/4), a prisão preventiva de um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de Viçosa, na Zona da Mata Mineira, investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e participação no jogo do bicho.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) não soube dizer se o suspeito já foi preso. Segundo a PMMG, "trata-se de policial militar aposentado e a instituição atuou em conjunto com o Ministério Público".

O policial foi alvo da Operação Jogo Duplo, deflagrada no dia 10 de abril, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A operação cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas e locais de trabalho de agentes públicos da área de segurança, investigados pela participação em infrações penais.

De acordo com o MPMG, o nome da Operação Jogo Duplo faz alusão àqueles investigados que, mesmo ocupando cargos importantes no Estado, também se dedicam a auxiliar empreitadas criminosas diversas, atuando, em tese, “dos dois lados”.





Em endereços ligados ao PM, os investigadores apreenderam, além de diversos documentos e dispositivos eletrônicos, grande quantidade de armas e munições. Dentre elas, uma pistola calibre 38, dois revólveres calibre 32 e 128 munições de diferentes tipos.

De acordo com o promotor de Justiça Breno Coelho, coordenador do Gaeco da Zona da Mata, as investigações prosseguem, tanto no âmbito da Justiça Militar quanto no âmbito da Justiça Estadual.

O Gaeco ainda destacou a importância da participação ativa da Polícia Militar de Viçosa nas sensíveis diligências realizadas, contribuindo para a demonstração da participação do militar preso nas atividades criminosas investigadas.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos