Um veículo que transportava oito pessoas, dentre elas três crianças e um bebê de sete meses, invadiu a contramão e colidiu com outro automóvel na noite desse domingo (14), na rodovia MG-020, em Santa Luzia, na Grande BH.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h34, quando foram acionados para atender vítimas de colisão entre automóveis. O Samu também foi empenhado na ocorrência e realizou o atendimento.

Populares informaram aos militares que o acidente foi entre dois veículos de passeio. Suspeita-se que o condutor do veículo que transportava as oito vítimas estava embriagado. Ele estava indo no sentido Santa Luzia e invadiu a contramão. Ele teria batido no outro veículo e, posteriormente, o primeiro capotou. No outro veículo estava apenas a condutora, que não apresentou lesões aparentes, apenas teve prejuízos em seu veículo.

As crianças envolvidas no acidente tem dois anos, oito anos e 12 anos, além do bebê de sete meses. Os outros quatro envolvidos, do mesmo carro, eram dois homens e duas mulheres. Todas se encontravam fora do veículo e apresentavam algum tipo de ferimento.

No momento em que os bombeiros chegaram ao local, todas as vítimas já tinham sido atendidas e conduzidas por três Unidades de Suporte Básico (USB) do SAMU e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), não tendo os militares dos bombeiros contato com nenhuma das vítimas. Felizmente não ouve óbito no local.