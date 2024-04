Corpo foi retirado da cabine do veículo com a ajuda de um guincho

Uma carreta que transportava repolho capotou na altura do KM 427 da BR-251, em Francisco Sá, na Região Norte de Minas, na manhã deste sábado (13/4). O motorista, de 33 anos, morreu no acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h. O veículo seguia para a cidade de Salinas. A dinâmica do acidente não foi informada.

O corpo do motorista ficou preso na cabine do caminhão. Ele foi retirado com a ajuda de um guincho. O óbito foi constatado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A funerária encaminhou a vítima para o Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros.

Houve vazamento de óleo pela pista, que foi contido pelo uso de serragem pelos militares. Como a carreta caiu fora da pista, o trânsito não foi interrompido.