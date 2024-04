As causas do atropelamento ainda são desconhecidas. Polícia Civil investiga

Morreu de hemorragia interna, na madrugada deste sábado (13/4), no Hospital João XXIII, o artista plástico e funcionário do IBGE Fabrício Bruno da Cruz Almeida, de 38 anos, atropelado no início da tarde dessa sexta-feira (12/4), por um ônibus, registro 11015, na esquina das ruas Guarani e Carijós, no Centro de Belo Horizonte.

O sepultamento de Fabrício acontece neste domingo (14/4), das 7h30 às 11h30, no Cemitério da Paz, em BH.



Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), as causas do acidente não puderam ser definidas, por falta de testemunhas. Mas sabe-se que, ao ser atropelado, Fabricio ficou embaixo do coletivo, que passou com uma das rodas por cima de seu corpo.

Imediatamente, populares se mobilizaram e socorreram Fabrício, levado para o hospital, onde passou por cirurgia. A bicicleta utilizada por ele desapareceu.

O motorista do ônibus alegou, para os policiais militares, que estava transitando pela Rua Guarani, e no local havia um caminhão de lixo parado. Fabrício teria saído de trás do caminhão e não teria tido tempo para frear, surpreendido pelo ônibus.

Solidariedade

Fabrício formou-se, em dezembro de 2023, na Escola Guignard. e era tido como excelente aluno. Um de seus professores, Francisco Alexandrine disse que ele era muito criativo e chamava a atenção pela amizade que demonstrava pelas pessoas.

Leia também: Dia D de vacinação: Parque Municipal recebe ação contra a gripe



Alunos e professores da extensão da Guignard se uniram para fazer uma vaquinha para o sepultamento. Informações pelo email Robertalenna@gmail.com. Doações podem ser feitas pelo Pix 21996859202.