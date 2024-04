Uma mulher, de 19 anos, morreu em um acidente entre carreta e moto na tarde dessa terça-feira (9/4), na BR-050, em Piumhi, Região Centro-Oeste de Minas.

Segundo informações obtidas pelo Corpo de Bombeiros, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e fez um L na pista. A motocicleta, então, se chocou contra o veículo.

O motorista da carreta, de 46 anos, foi resgatado consciente, orientado, com fratura no tórax e suspeita de hemorragia interna. Ele foi transportado para a Santa Casa de Piumhi pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

Uma mulher, de 20 anos, passageira da moto, foi socorrida no acostamento da pista. Ela estava consciente, porém confusa, com trauma cranioencefálico grave e politraumatizada. Ela foi levada para a Santa Casa de Piumhi pela ambulância do Samu.

A jovem, de 19 anos, foi encontrada no acostamento da pista e já sem sinais vitais.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e ficou responsável pelo corpo da vítima fatal até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.