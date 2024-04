Um incêndio de grandes proporções atingiu duas casas no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (9/4). As causas do fogo ainda são desconhecidas.

As chamas se alastraram rapidamente em uma residência, onde funcionava uma reformadora de estofados, material que serviu de combustível para o fogo. Com isso, o incêndio alastrou para as casas vizinhas, e provocou danos estruturais em uma das residências.

Moradora da casa onde o incêndio iniciou, uma senhora acamada, que não teve a identidade divulgada, precisou ser resgatada pelos bombeiros, devido à grande quantidade de fumaça depois das chamas consumirem parte do imóvel em que estava.

Não há informações sobre o estado de saúde da mulher e número de feridos na ocorrência. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para avaliar o risco à rede elétrica.