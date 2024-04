Depois de anos de imbróglio, a montagem do canteiro de obras para reforma e construção do Espaço Multiuso, no lugar do antigo Colégio Imaco, dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte, teve início nesta terça-feira (9/4). Orçado em R$ 16,9 milhões, com verbas da prefeitura, a previsão é que o trabalho seja concluído ainda em 2024.

As obras, que tiveram início no primeiro semestre de 2013 e foram interrompidas diversas vezes, passaram por um novo processo de licitação em dezembro do ano passado, como parte das ações do programa “Centro de Todo Mundo”, iniciativa da atual gestão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para requalificar a área central da cidade.

A ideia é construir um amplo espaço com palco para eventos, shows, apresentações teatrais e atividades culturais, com capacidade para mais de 4 mil pessoas e o intuito de atrair mais visitantes. O novo espaço, cujo projeto original foi feito pelo arquiteto Gustavo Penna, em 2008, terá camarins, sanitários públicos, novas salas, café, refeitórios, auditório e palco, biblioteca, varanda e terraço.

Entre as intervenções previstas, estão o reforço de fundação, tratamento das estruturas de concreto armado expostas, capina e limpeza do terreno, irrigação e paisagismo, entre outros.

As reformas serão custeadas com recursos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e os trabalhos serão supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). O prazo de execução da obra é de 270 dias corridos, contados da emissão da ordem de serviço.

“A finalização deste espaço foi uma determinação do prefeito Fuad Noman e, após a conclusão das obras pela Sudecap, a prefeitura vai entregar para a população um amplo espaço com toda a infraestrutura necessária à realização de eventos de grande porte para públicos de aproximadamente 4.500 pessoas”, explica o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho.