Governo assegura emissão gratuita na primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) asseguram a emissão gratuita na primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A delegada Danielle Aguiar, coordenadora da Divisão de Datiloscopia do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, destaca que são inverídicas as informações que circulam afirmando que a gratuidade da primeira via da CIN (Carteira de Identidade Nacional) é garantida apenas em 2024. E reforça que qualquer pessoa é assegurada da retirada gratuita e que o modelo de identificação anterior é aceito até fevereiro de 2032.

“Notícias dessa natureza não são verdadeiras. A primeira via da CIN é gratuita para qualquer cidadão, a qualquer tempo, não havendo necessidade de urgência para requerê-la. O modelo anterior da carteira de identidade terá validade até 23 de fevereiro de 2032”, esclarece a delegada.

É possível emitir o documento em postos do Instituto de Identificação em Minas Gerais e nas 42 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) espalhadas pelo estado.



A produção e divulgação de informações falsas como essa, além de sujeitas à responsabilização penal, configuram enorme prejuízo ao serviço público, segundo a diretora do Instituto de Identificação, delegada Adriana de Barros Monteiro. Ela acrescenta que o aumento de volume de pedidos, a partir dessas notícias falsas, desfavorece aqueles que realmente necessitam do documento com urgência.

São liberadas 5,8 mil vagas para emissão do documento nas UAIs diariamente, mas, em casos de urgência, o cidadão pode encaminhar um “Fale Conosco” no Portal MG, informando o motivo e anexando a documentação que comprove o caráter emergencial, de acordo com o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão da Seplag-MG, Rodrigo Diniz.

Ele reitera que as informações oficiais podem ser obtidas por meio dos sites da PCMG (www.policiacivil.mg.gov.br) e da Seplag-MG (www.planejamento.mg.gov.br), além do Portal MG (www.mg.gov.br).

