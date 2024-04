Com o objetivo de tornar a arte acessível para crianças e jovens, o programa "Educativo Itinerante Monet", promete levar reproduções das obras do artista, mestre do Impressionismo, a cerca de 6 mil estudantes de pelo menos 30 escolas públicas dos municípios de Contagem, Brumadinho e Betim. O projeto já percorreu oito estados, por onde atendeu mais de 62 mil pessoas. Agora, a experiência chega em Minas, e se estende até o mês de junho.

A primeira cidade que recebeu o projeto foi Contagem, na primeira semana deste mês. Em seguida, o projeto segue para Brumadinho (15 a 19 de abril) e Betim (22 a 26 de abril).

A curadoria do projeto proporciona aos estudantes uma viagem pelas cores, luz e mundo de Claude Monet e sua relação com a água. Por meio de sequências de animação digital em 2D e 3D às obras-primas do gênio da pintura ganham movimento. Os alunos também poderão contemplar os quadros por meio de um conteúdo 100% brasileiro.

Como surgiu a ideia

A coordenadora de campo do projeto, Lyllian Bragança, conta que o programa surgiu do desejo de não restringir a exposição a somente um espaço. "Queríamos que ganhasse forma e pudesse alcançar mais pessoas, entendendo que no Brasil o acesso a arte é restrito", explica.

"Então, foi feito um estudo com educadores e professores de ensino e foram criadas oficinas que tem como fio condutor a vida e obra desse pintor, mas que também trabalham o território brasileiro", diz . Além disso, foi necessário compor um formato de atividades que transformasse a passagem do educativo nas escolas, pois, segundo a coordenadora, o projeto não é uma aula sobre Monet, e sim uma troca de saberes locais, respeitando a brasilidade.

A escolha do artista foi alinhada com as atividades propostas, as quais seguem as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos cinco Rs da Sustentabilidade e da Agenda 2030. "É um artista importante para à época, e isso reflete até hoje, e que trabalha a questão dos eixos temáticos que utilizamos nas atividades, como: água, terra, tempo, luz e território". Lyllian comenta que a equipe pedagógica está estudando a intenção de incluir um artista brasileiro.





A coordenadora também explica que a seleção das cidades e escolas contempladas é feita a partir da atuação de um patrocinador no território. Em Minas, ela afirma que a Tsea Energia e a Fundação Tsea guiou o programa para as escolas.

O impacto nos alunos

A professora de arte da Escola Estadual Deputado Simão da Cunha, em Contagem, Ana Cristina Guimarães, comenta sobre a reação dos alunos com as atividades. "Os resultados foram ótimos, eles amaram todas as atividades, desde a roda de conversa com apreciação de pinturas físicas à criação e releituras. A sensação do momento foi a apreciação da vida e obra de Monet em experiência virtual com óculos 3D".



Lyllian Bragança também verificou os resultados positivos."O que impacta os alunos é o todo. É a contemplação de serem acolhidos, escolhidos, ouvidos e como eles podem colocar em prática a arte que eles carregam, seja pintando, cantando, ou dançando". Para ela, apesar da complexidade do universo escolar, levar o encantamento e ter ao final um sorriso em agradecimento é o que demonstra o quão boa foi a experiência. Ana Cristina confirma o feedback dos alunos. "Eles ficaram muito empolgados com o que vivenciaram e viram e perguntaram quando vai ter mais".



Serviço

O quê: Programa Educativo Itinerante Monet

Locais: Contagem, Brumadinho e Betim

Instagram e YouTube: @educativoitinerante

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos