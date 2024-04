A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que 184 bairros de Belo Horizonte e algumas cidades da Região Metropolitana podem enfrentar problemas de abastecimento de água nesta segunda-feira (8/4).



Conforme a companhia, a interrupção do serviço decorre de uma “manutenção operacional”. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, gradativamente, no decorrer desta noite.

Veja lista de localidades afetadas:

Belo Horizonte: Ademar Maldonado, Alpes, Alta Tensão, Alta Tensão I, Araguaia, Atila de Paiva, Barreiro, Barreiro de Cima,Bernadete, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Cardoso, Castanheira, CDI Jatobá, Cinquentenário, Conj. Hab. Vale do Jatobá, Conjunto Bonsucesso, Conjunto Flavio de Oliveira, Conjunto Jatobá, Conjunto João Paulo II, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Das Industrias I, Das Mansões, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Ernesto do Nascimento,Estoril, Estrela Dalva, Estrela do Oriente, Flavio Marques Lisboa, Grajau, Gutierrez, Havaí, Independência, Itaipu, Jardim América,Jardim das Rosas, Jardim do Vale, Jardim Liberdade, Jatobá, Jatobá IV, Leonina, Liberdade, Lindéia, Luxemburgo, Mangueiras, Marajó, Marcola, Marilândia, Milionários, Miramar, Morro das Pedras, Nova Granada, Nova Suíça, Novo das Industrias, Novo Santa Cecilia, Novo Tirol, Olaria, Palmeiras, Parque São José, Petrópolis, Piratininga, Pongelupe, Primeiro de Maio, Regina, Resplendor, Salgado Filho, Santa Cecilia, Santa Cruz(Ba), Santa Helena, Santa Lucia, Santa Margarida, Santa Rita, Santa Sofia, São Bento, São Judas Tadeu, Serra, Serra do Curral, Serrano, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Tirol(Ba), Urucuia, Vale do Jatobá, Ventosa, Vila Atila de Paiva, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Corumbiara, Vila Ecológica, Vila Esperança, Vila Formosa, Vila Mangueiras, Vila Marieta, Vila Nossa Senhora de Fatima, Vila Nova Paraiso, Vila Pinho, Vila Piratininga, Vila São Domingos, Vila Tirol, Vila Ventosa e Washington Pires.



Contagem: Amazonas, Bandeirantes, Conjunto Parque das Mangueiras, Inconfidentes, Industrial 3 Seção, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim Industrial, Santa Maria, Vila Pernambucana e Vila Ruy Barbosa.

Ibirité: Águia Dourada, Durval de Barros, Ideal, Itaipu, Los Angeles, Marilândia, Parque Elizabeth, Piratininga, Serra Dourada, Sol Nascente, Vila dos Operários e Washington Pires.

Matozinhos: Mocambeiro.

Pedro Leopoldo: Boa Esperança, Campinho, Capão, Centro, Condomínio dos Quintais, Condomínio Fazenda da Lajinha, Conj. Hab. Adélia Issa, Conj. Hab. Romero de Carvalho, Conj. Res Cesar J Cece Sales, Coqueirinho, Distrito Dr Lund, Dom Camilo, Dona Julia, Donato, Felipe Claudio Sales, Ferreiras, Jardinópolis, Joana Dark, Lagoa de Santo Antônio, Manoel Carlos, Maria Cândida, Maria de Lourdes, Marieta Batista De Sales, Mocambeiro, Morada Dos Angicos, Morada Dos Hibiscos, Novo Campinho, Parque Agenor Teixeira, Parque Andyara, Parque Jardim Soli, Parque Roberto Belizário, Ponte Alta, Portal Central Park, Portal das Acácias, Pq Sonia Teixeira Romanelli, Santa Fe, Santa Rita, Santa Tereza, Santo Antônio, Santo Antônio Da Barra, São Geraldo, São Joao Batista, São Jose, Serra Negra, Tapera, Teotônio Batista De Freitas, Triangulo, Vargem Alegre, Vera Cruz De Minas, Vila Aparecida, Vila Brasilina, Vila Felicidade, Vila Magalhaes, Vila São Joao Batista e Vitoria Tenis Residence.



São José da Lapa: Vila Brasilina.