Servidores técnico-administrativos e docentes do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) entraram em greve nesta segunda-feira (8/4). Unidades em pelo menos cinco municípios da região terão atividades suspensas total ou parcialmente. Os profissionais reivindicam melhorias em salários e carreiras.

O IFTM informou que recebeu notificação do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) sobre a decisão da greve. Segundo o comunicado, a greve tem início em 8 de abril nos campi Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio, Uberlândia e Uberlândia Centro e no dia 9 de abril nos campi Uberaba, Uberaba Parque Tecnológico e Reitoria.





Os pedidos são de reestruturação das carreiras de técnico-administrativos (PCCTAE) e docentes (EBTT); recomposição salarial; revogação de todas as normas consideradas prejudiciais pela categoria para a educação federal aprovadas nos governos Temer (2016-2018) e Bolsonaro (2019-2022); recomposição do orçamento e reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.

“Como uma instituição que preza pela democracia, pela participação cidadã e pela liberdade, o IFTM entende que a greve é um direito do servidor. As demandas não são apenas dos servidores do IFTM, mas comuns a todas as instituições educacionais federais do país e suas resoluções são negociadas em âmbito nacional, diretamente com o governo federal. Na esfera regional, a gestão do IFTM atua pautada no diálogo para garantir que as informações circulem de maneira adequada para a toda comunidade acadêmica e escolar”, informou o instituto.

Sobre o impacto dos serviços, a IFTM disse em nota que a situação será verificada no andamento do movimento grevista em cada campus. “Eventuais alterações no calendário acadêmico dos campi serão discutidas entre Reitoria, gestões locais e comitês de greve em caso de necessidade e em momento oportuno, após a aprovação dos colegiados”, acrescentou a instituição.

A gestão do IFTM ainda demonstrou apoio às pautas defendidas pelas categorias. A recomendação aos alunos é que mantenham contato com as coordenações de cursos e estejam atentos aos comunicados divulgados no site e nas redes sociais do IFTM sobre as atividades.