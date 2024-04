A Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) inaugurou nesta segunda-feira (8/4) uma nova unidade no espaço do Centro de Arte Popular (CAP), integrante do Circuito Liberdade, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH. O Termo de Cooperação Técnica celebrado entre as instituições e o governo do Estado estabelece a terceira unidade física da fundação fora da cidade barroca.

Na capital mineira, ações em prol da conservação de bens culturais já estão previstas. De terça (9/4) a sexta-feira (12/4), a oficina de Introdução à Preservação e Conservação de Bens Culturais será ministrada na nova sede, com inscrições gratuitas que se esgotaram em poucas horas. Ao longo de 2024, outras atividades estão programadas, como cursos e exposições permanentes, incluindo o Curso Técnico de Conservação e Restauro.

“O Circuito Liberdade é líder em visitação no país e muitos de seus equipamentos, na América Latina. A FAOP traz para o Circuito mais de 50 anos de história na artes e, de forma especial, nos ofícios de Minas. Ofícios que dialogam fortemente com o de Arte Popular. Juntos, marcarão um novo tempo para a cultura popular de Minas Gerais”, diz Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Além das unidades físicas em Ouro Preto, Paracatu, Guaxupé e BH, a Fundação de Arte de Ouro Preto estabelece parcerias com diversos municípios mineiros. Em 2023, a instituição esteve presente com ações e projetos variados, de visitas técnicas a palestras, oficinas e cursos rápidos em 80 cidades.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa