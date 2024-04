O ator Jackie Chan completou 70 anos nesse domingo (7/4). Diversos amigos e fãs do astro o homenagearam nas redes sociais. O post de Will Smith para Chan foi um dos que mais chamaram atenção. Ao parabenizar o colega de profissão, Will o agradeceu por tê-lo ajudado na criação do filho Jaden.



A relação de Jackie Chan com Jaden se firmou em 2010, com as gravações do famoso filme Karate Kid. No post de homenagem, Will emocionou os fãs ao compartilhar fotos dos bastidores do filme.

Relembre a produção que marcou gerações.

“Feliz 70º (uau) aniversário para meu cara @jackiechan!! Além de fazer alguns dos meus filmes FAVORITOS de todos os tempos, criando alguns dos momentos MAIS LOUCOS que já foram capturados em filme – agradeço muito por ajudar a criar Jaden. Nosso tempo com vocês em Pequim durante o Karate Kid deixou um impacto eterno em toda a nossa família. Desejamos-lhe o mais profundo Amor e Revelação na sua próxima viagem ao redor do sol” Escreveu Will na homenagem para Jackie.

Fãs dos astros se emocionaram ao relembrar da relação dos amigos.