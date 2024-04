SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Só dá Ana Castela. A artista de apenas 20 anos conseguiu emplacar quatro músicas no ranking das dez mais ouvidas do último verão no Brasil. Os dados são do Spotify.





De acordo com o levantamento, Ana Castela ficou no quarto lugar com a canção "Deja Vu", com Luan Santana em parceria. Também aparece na lista na sétima, nona e décima posições, com as músicas "Canudinho", "Dia de Fluxo" e "Fronteira", respectivamente.





Em primeiro lugar ficou "Let's Go", um funk que tem entre os cantores nomes como MC Ryan SP e Don Juan.





O estudo engloba o período entre os dias 22 de dezembro de 2023 e 20 de março de 2024.









CONFIRA ABAIXO A LISTA COMPLETA





"Let's Go 4" - Dj GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki e TrapLaudo







"Me Leva pra Casa" / "Escrito nas Estrelas" / "Saudade" - Lauana Prado







"Pocpoc" - Pedro Sampaio







"Deja Vu" - Luan Santana e Ana Castela







"Barulho do Foguete" - Zé Neto & Cristiano







"Tenho que Me Decidir" - MC PH, Borges, WIU, Pedro Lotto e WEY







"Canudinho" - Gusttavo Lima e Ana Castela







"Daqui pra Sempre" - Manu e Simone Mendes







"Dia de Fluxo" - Ana Castela e Ludmilla







"Fronteira" - Ana Castela e Gustavo Mioto