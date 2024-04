Um eclipse solar total será visível nesta segunda-feira (8/4), começando no México, passando pelos Estados Unidos e terminando no Canadá. Também vai ser possível assistir parcialmente ao fenômeno em Portugal, no Reino Unido, na Irlanda e na Islândia. O fenômeno atrai a atenção de milhões de pessoas, que veem uma oportunidade científica, econômica e até sentimental.





Os eclipses totais ocorrem quando a Lua localiza-se exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando temporariamente a luz da estrela em pleno dia. Apesar de não ser visível no Brasil, sua influência atinge a todos. Chamado de “o grande eclipse da América”, o fenômeno marca o início de uma fase de mudanças, redirecionamentos e processos de transformação.





Astrólogos alertam que esse pode ser o momento para velhos amores voltarem à tona, bem como amizades antigas e hábitos de outrora. Também é um momento que pode desencadear crises e conflitos, incentivando o foco e a persistência.

O eclipse solar total ocorre na temporada de Eclipses no Eixo Áries-Libra, que têm como foco o Eu e o Outro, que são os principais temas desses signos. O fenômeno acontece em Áries, que traz a oportunidade de reflexão sobre si mesmo.



Como estamos no período de Mercúrio Retrógrado em Áries, podemos esperar, além das mudanças e volta ao passado, assuntos que precisarão de reflexão nos próximos meses. Mais do que no plano pessoal, assuntos financeiros no Brasil e no mundo podem ser influenciados. Por isso, astrólogos alertam para uma possível revisão nos impostos e tributos vindo por aí.



A junção da Lua e do Sol no céu mostra assuntos relacionados às finanças. Mas atenção: o momento pode ser de crises e perdas, inclusive para o país. Pode haver uma crise financeira, apesar de ter o que é necessário para retomar sua própria potência.



Outro fator importante é que o eclipse ocorre na conjunção de Urano e Júpiter. Isso representa uma oportunidade para ousar. É hora de se modernizar, pensar fora da caixa e buscar novidades e situações inesperadas.

Previsões para os signos



Os astrólogos fizeram diversas previsões para o signo solar, definido de acordo com a data de nascimento, e com o ascendente, que tem a ver com a hora e o local de nascimento. Confira:



Áries: Os arianos viverão tempos de recomeços e inícios de novos projetos. O eclipse traz para o foco a expressão pessoal e a oportunidade de recomeçar.



Já quem tem ascendente em Áries deve cuidar de sua energia vital, com foco em hábitos saudáveis e autocuidado. Questões do passado relacionadas à autoestima podem precisar da sua atenção.



Touro: Os taurinos devem tomar um cuidado especial com a saúde mental, fazendo uma jornada em si mesmo. O eclipse solar promete iluminar o que não está exposto, mas vive em você.



Quem tem ascendente em Touro também deve cuidar da saúde mental e do inconsciente com mais atenção e cuidado neste período. Relacionamentos disfuncionais podem se manifestar em sintomas físicos.



Gêmeos: Chegou a hora dos geminianos correrem atrás de seus sonhos. O eclipse deve trazer novas pessoas e oportunidades, mas é importante ter consciência dos seus verdadeiros desejos e focar neles.



Quem tem ascendente em Gêmeos também vai viver novos inícios de relacionamentos. Isso inclui não só novas pessoas, mas a solução de conflitos pendentes. Desafios relacionados à individualidade e ao trabalho em equipe podem surgir, mas pode ser encarado como um convite para brilhar enquanto valoriza seus colegas e colaboradores.



Câncer: O eclipse traz meses de muitas transformações para os cancerianos. Pode ser o momento de embarcar em novos desafios, especialmente na carreira, com foco na auto realização. O conselho é deixar o medo de lado e confiar que está preparado.



A carreira será o ponto principal para quem tem Ascendente em Câncer. Este é o momento de refletir sobre o seu papel de líder, sua proatividade e como você se destacar no trabalho. Pode envolver uma decisão sobre se você deve delegar mais tarefas a outras pessoas.



Leão: Experimentação será a palavra-chave para os leoninos. É hora de se jogar nos seus sonhos e tirar o peso do arrependimento por aquilo que não viveu.



Quem tem ascendente em Leão precisa ampliar e enxergar novos horizontes. É tempo de se esforçar!



Virgem: O eclipse vaii iluminar temas ligados a investimentos e recursos compartilhados para os virginianos. É um movimento de renovação e mudanças profundas.



A vontade de desfrutar mais do prazer sexual pode ficar alta para quem tem ascendente em Virgem. Pode também ser um momento para pensar sobre as recompensas pelo seu esforço. Não apenas os ganhos materiais, mas é importante refletir sobre sua autoavaliação e autovalor.



Libra: O eclipse solar vai iluminar os relacionamentos dos librianos. Isso vale tanto para as relações interpessoais como para trabalhos e parcerias.



O fenômeno também destacará os relacionamentos e as parcerias de quem tem ascendente em Libra. O conselho é deixar o coração aberto.



Escorpião: Pode ser que surja uma nova oportunidade de trabalho ou alguma mudança no trabalho atual dos escorpianos. A rotina vai ficar mais corrida, exigindo melhores hábitos para aguentar a pressão.



O eclipse vai revelar com o que as pessoas com ascendente em Escorpião têm lidado na sua rotina. Com isso, será importante revisitar métodos de trabalho, técnicas e abordagens profissionais. Também é um bom momento para retomar projetos, técnicas ou abordagens profissionais e dar novo fôlego a empreendimentos adormecidos.



Sagitário: O eclipse pode abrir algumas portas para os sagitarianos. Pode ser um novo amor ou até um compromisso mais sério. Quem tem filhos também pode receber alguma novidade, principalmente para os pais que estão preocupados com a prole. As sagitarianas viverão um momento fértil, podendo engravidar.



Há também há possibilidade de transformações na vida amorosa de quem tem Ascendente em Sagitário. Pode ser um momento de “reiniciar” tudo o que diz respeito ao seu prazer. Além disso, este eclipse pode revisitar questões do passado, permitindo que você reavalie e reconfigure sua vida amorosa.



Capricórnio: Os preocupados capricornianos podem se sentir inquietos ou pensativos em relação ao passado. É preciso organizar tudo e olhar para si mesmo antes de dar o próximo passo.



Momento de novos inícios e da concretização de planos que já vinham sendo pensados por quem tem ascendente em Capricórnio. É o começo de um novo capítulo na vida.



Aquário: A comunicação é o cerne para os aquarianos. É hora de aprender a conviver com outras pessoas, além de fazer muitas viagens rápidas. Algumas reviravoltas familiares podem acontecer



Quem tem ascendente em Aquário deve se atentar a mudanças no ambiente familiar, que vão exigir adaptações e a fundação de novas bases na vida pessoal. É momento de muita persistência.



Peixes: O eclipse vai iluminar sua vida financeira dos piscianos. Novas fontes de renda podem surgir. O momento é favorável para ganhar dinheiro fazendo aquilo de ama.



O eclipse também atuará sobre os ganhos materiais de quem tem ascendente em Peixes, pedindo preparo e organização financeira. É hora de reconsiderar projetos antigos, reexaminar fontes de renda ou até mesmo retomar posições anteriores no trabalho. Mas é preciso atenção para não assumir responsabilidades excessivas.