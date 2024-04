Uma nova polêmica envolvendo a separação e a troca de acusações entre Ana Hickmann e Alexandre Correa surgiu nas redes. Em uma entrevista ao podcast Red Cast, o advogado do empresário, Enio Murad, afirma que a apresentadora frequentava a casa do atual namorado, Edu Guedes, enquanto o ex-marido tratava um câncer.

Alexandre Correa revelou que enfrentava a doença em novembro de 2020. Na ocasião, ele disse que foi diagnosticado com um câncer na região do pescoço, “entre o maxilar e a base do crânio”, e que havia se espalhado para um linfonodo próximo. Três meses depois, em fevereiro de 2021, afirmou que estava curado. Segundo seu advogado, Ana e Edu já se encontravam nessa época.

“No momento em que o marido estava com câncer, ela estava fazendo curso de culinária com o Edu Guedes. E quando eu falo curso de culinária não é deboche, sabe por quê? Ela tava fazendo curso mesmo! Houve um curso. O Edu Guedes tem uma casa aonde ele faz a produção dos vídeos dele, e a Ana começou a frequentar essa casa na época do câncer do marido”, disse Enio Murad na entrevista.

O advogado reforçou que os famosos já estavam juntos desde então. “Então, enquanto o marido estava fazendo quimioterapia, ela estava aprendendo a fazer lasanha. E a partir disso tudo, nós encontramos o motivo: ela não gostava mais do marido e a vaidade não permitiu que ela assumisse que ela já tinha outro homem. Então, ela precisou destruir a imagem do marido para assumir o amante”.