Moradores e vizinhos de um prédio de 18 andares em Montes Claros, no Norte de Minas, estão sendo evacuados e retirados do local por causa de risco de desabamento. O edifício de alto padrão, localizado no Bairro Jardim São Luiz, apresentou danos em um dos pilares da estrutura.

O prédio foi interditado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Defesa Civil, a interdição é temporária até que a empreiteira conclua os levantamentos necessários. De acordo com o secretário municipal de Defesa Social, Anderson Chaves, "a empresa responsável pela construção do prédio está garantindo assistência aos moradores".

Um dos pilares da estrutura do Edifício Roma foi danificado Luiz Ribeiro/EM/D.A Press

A Turano Construtora está providenciando o escoramento do prédio e encaminhando os moradores para um hotel. A empresa vai assumir os custos de hospedagem.



A empresa divulgou o comunicado na noite desta segunda-feira (8/4). No texto, a construtora afirma que não há risco de abalo estrutural e que está investigando a causa do incidente.

Veja a íntegra da nota da empresa:

"Comunicado

Edifício Roma

A respeito dos fatos registrados, com a queda de placas de porcelanato no 4° piso do Edifício Roma, a Turano Construtora vem informar o seguinte:

A retirada dos moradores foi medida necessária, como primeiro procedimento de segurança. Todos estão sendo alojados com o melhor conforto possível por nossas equipes de apoio. Continuando as medidas de segurança e integridade do edifício está sendo feita uma completa averiguação do prédio, tendo sido chamados os técnicos e calculista para os procedimentos que forem necessários. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão atentos conosco, já tendo realizado averiguação preliminar, apontando que não há risco de abalo estrutural. Assim que tivermos exata apuração, vamos prestar maiores esclarecimentos. A certeza que se pode dar é que tudo será conduzido de forma eficiente e transparente, visando sempre o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos, utilizando-se equipe altamente qualificada de engenheiros e técnicos, seguindo rigorosos padrões de qualidade e segurança. Todo processo será supervisionado de perto por profissionais experiente, garantindo a eficiência e o cumprimento de prazos que forem estabelecidos. Neste momento, pedimos desculpas pelos transtornos e contamos com a colaboração e compreensão de todos os moradores, proprietários e vizinhos. Caso tenham alguma dúvida ou necessitem de mais informações, não hesitem em entrar em contato conosco por meio dos canais de comunicação: contato@construtoraturano.com.br ou (38) 3213-7797."

