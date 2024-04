Uma mulher, de 73 anos, morreu ao ser atropelada e arrastada por cerca de 30 metros em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na tarde desse domingo (7/4). A idosa estava na calçada quando foi atingida por um carro que descia a rua descontrolado. A vítima foi puxada pelo veículo até ele se chocar com um ônibus.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o veículo estava com licenciamento vencido e foi removido por um guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN-MG. O motorista, de 58 anos, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

O acidente ocorreu por volta das 18h de ontem na Rua José Egydio Pereira, no bairro Jardim Esperança. O veículo Chevrolet Monza colidiu com um carro Kia Besta e subiu a calçada com o impacto. A vítima foi arrastada até o veículo bater na traseira de um ônibus VW Torino.

Testemunhas acionaram o SAMU, que constatou a morte da mulher e socorreu o condutor, com ferimentos na cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa e, posteriormente, prestou depoimento à PM. Segundo o condutor, o veículo teve problemas no sistema de freios, vindo a perder o controle e causar o acidente. Ele afirmou ainda que havia consumido bebidaalcoólica por volta de meio-dia.

Os militares verificaram as informações sobre a carteira de habilitação do causador do acidente com morte e constataram que se tratava de um documento falso. Preso, ele não foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil devido ao estado de saúde.

A Perícia Técnica foi acionada, compareceu ao local e realizou os trabalhos, liberando o corpo da idosa para a funerária municipal.