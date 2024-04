Depósito com veículos automotores e máquinas empilhadeiras pegou fogo na madrugada de hoje

Um depósito de veículos automotores e máquinas empilhadeiras pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (8/4), em Itabira, na Região Central de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou devido a um sofá em chamas na parte externa da empresa, próximo ao muro do depósito.

O fogo se alastrou, atingindo a parte estrutural da edificação e chegando ao depósito. O local guardava veículos automotores e máquinas empilhadeiras.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, havia um grande risco de que as chamas atingissem as residências vizinhas. Os imóveis foram evacuados e, em seguida, os militares deram início ao combate às chamas.

O incêndio foi controlado por volta das 6h da manhã de hoje. Os bombeiros permanecem no local e realizando os trabalhos de rescaldo. Não foi divulgado o número de veículos atingidos pelo fogo.

O imóvel teve colapso estrutural no telhado de aço e na parte de alvenaria.

A perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil foram acionadas.

Ninguém ficou ferido.