A justiça concedeu liberdade provisória ao motorista de carro envolvido em acidente que matou um policial militar na manhã do último sábado (6/4), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em audiência de custódia, o homem, de 51 anos, afirmou que transitava pela avenida Heli Alencar da Silveira quando o sol o deixou sem visão e “percebeu que seu carro atingiu a faixa central que divide o sentido de direção”.

“O conduzido afirmou que voltou para a direita, para o lado correto da via, quando passaram duas motos em sentido contrário, mas não viu a motocicleta da vítima, que atingiu o seu veículo pela lateral esquerda, e caiu ao solo”.

O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Além disso, ele não tem antecedentes criminais.

Ainda pela decisão, o homem deve cumprir medidas cautelares, como se apresentar mensalmente ao tribunal, estar em casa a partir das 23h todos os dias e não frequentar locais que sirvam bebida alcoólica.

O acidente

O acidente foi na Avenida Heli Alencar da Silveira, no bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro invadiu a contramão de direção e atingiu o motociclista, que foi identificado como um policial militar.

O militar chegou a ser socorrido por populares e levado para o pronto atendimento em Santa Luzia, mas morreu ao dar entrada no hospital.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante ainda no dia do acidente.